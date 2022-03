Business news: Ethiopian Electric Power e Safaricom firmano contratto di condivisione fibra ottica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia etiope Ethiopian Electric Power (Eep) e la keniota Safaricom Ethiopia hanno firmato un contratto di locazione di cinque anni per condividere l'infrastruttura in fibra ottica scura nel Paese. L'accordo, riferisce l'emittente "Fbc", è stato firmato da Ashebir Balcha, amministratore delegato di Ethiopian Electric Power, e Anwar Soussa, amministratore delegato di Safaricom Ethiopia. "Siamo grati per lo spirito di cooperazione di Eep sulla partnership vantaggiosa per tutti per supportare i nostri contributi alla trasformazione digitale dell'Etiopia", ha affermato Soussa. "Tali accordi di condivisione delle infrastrutture ci consentiranno di adempiere al nostro impegno di trasformare le vite etiopi per un futuro digitale e contribuiranno agli sforzi compiuti per il lancio graduale dell'operazione", ha aggiunto. L'infrastruttura condivisa sarà utilizzata come parte della rete di Safaricom Ethiopia per fornire servizi di telecomunicazioni nazionali sotto forma di voce, dati, video, testo, messaggi e conferenze. Safaricom, il più grande fornitore di telecomunicazioni del Kenya, investirà 8 miliardi di dollari in infrastrutture e servizi strategici in Etiopia entro il 2032. (Res)