Business news: la Malesia riapre completamente le frontiere a partire dal primo aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Malesia riaprirà completamente le proprie frontiere a partire dal prossimo primo aprile, quando inizierà una nuova fase della gestione della pandemia di Covid-19. Lo ha annunciato il primo ministro Ismail Sabri Yaakob, nel corso di una conferenza stampa. Il capo del governo di Kuala Lumpur ha spiegato che i viaggiatori internazionali in arrivo in Malesia dovranno solo avere con loro documenti di viaggio validi; allo stesso modo, i malesiani potranno recarsi liberamente in altri Paesi che hanno simili politiche. Per entrare nel Paese non sarà dunque più necessario fare richiesta attraverso il meccanismo MyTravelPass, ma bisognerà scaricare l’applicazione MySejahtera per il tracciamento dei contatti. Le persone pienamente vaccinate non avranno bisogno di sottoporsi ad alcun periodo di quarantena, ma dovranno sottoporsi a test-Covid entro due giorni dalla partenza ed entro 24 ore dall’arrivo. (Fim)