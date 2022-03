Business news: auto elettriche, Cina leader delle esportazioni nel 2021 con 500 mila unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha spedito all'estero 499.573 auto elettriche nel 2021, classificandosi quale primo Paese esportatore a livello globale. Lo scrive il quotidiano "Nikkei Asia", citando gli ultimi dati forniti dall'Amministrazione generale delle dogane cinesi. L'Europa, che assorbe oltre la metà dei veicoli elettrici di produzione cinese, ha quintuplicato le importazioni a 230 mila unità. Nello stesso periodo, le esportazioni verso Belgio e Regno Unito si sono attestate rispettivamente a 87 mila e 50 mila unità. Nel 2021, secondo le stime di "Nikkei", la Cina ha prodotto il 57,4 per cento delle 3,99 milioni di auto elettriche a livello mondiale. Europa e Stati Uniti hanno detenuto quote produttive rispettivamente del 22 e del 12 per cento. (Cip)