Business news: Cathay Pacific, perdite annuali ridotte del 75 per cento nel 2021

- Le perdite annuali della compagnia aerea di bandiera di Hong Kong, Cathay Pacific, si sono attestate a circa 767 milioni di dollari nel 2021, in calo del 75 per cento rispetto al 2020. È quanto dichiarato in una nota dal presidente della compagnia, Patrick Healy. "La performance di carico eccezionale, unitamente alla nostra continua attenzione a un'efficace gestione della liquidità e dei costi, ha avuto un impatto positivo sul nostro flusso di cassa operativo mensile", ha detto Healy, secondo cui il deficit resta però “sostanziale”. Il presidente di Cathay ritiene che i primi mesi del 2022 siano stati “estremamente impegnativi” per la compagnia, che ha dovuto fare i conti con la rigida normativa anti-Covid varata dall’amministrazione a contenimento della quinta ondata. (Cip)