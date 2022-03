Business news: stop a investimento su società d'abbigliamento Li Ning, Cina critica fondo sovrano norvegese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le notizie relative a campagne di "lavoro forzato" nella regione autonoma dello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina, "sono menzogne assurde architettate dalle forze ostili a Pechino": il governo cinese auspica che le parti interessate non si facciano ingannare ed evitino di danneggiare inutilmente i loro interessi. Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Zhao Lijian, in risposta alla decisione del fondo sovrano norvegese di cedere la sua partecipazione nell'azienda cinese di abbigliamento Li Ning, sospettata di contribuire allo sfruttamento di manodopera nella regione. Lo scorso anno, il fondo sovrano norvegese era detentore dello 0,59 per cento delle azioni di Li Ning, per un valore di circa 168 miliardi di dollari. Il fondo è stato istituito negli anni Novanta e a fine 2020 risultava nel capitale di circa 8.800 aziende. È governato da rigide regole etiche, che gli impediscono di investire in società coinvolte in violazioni dei diritti umani o nella produzione di armi. (Cip)