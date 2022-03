Business news: Covid, pillola di Pfizer sarà commercializzata in Cina nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda China Meheco ha firmato un accordo con la casa farmaceutica statunitense Pfizer per commercializzare nel Paese la pillola anti-Covid Paxlovid nel 2022. Lo riferisce il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", aggiungendo che l'autorità cinese di regolamentazione dei farmaci ha già approvato in via condizionale l'uso di Paxlovid per il trattamento di pazienti affetti da Covid con uno stato di salute compromesso. Il farmaco di Pfizer è il primo sviluppato all'estero ad essere autorizzato nel mercato cinese. (Cip)