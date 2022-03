Business news: India e Canada rilanciano negoziato per accordo di partenariato economico globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India e il Canada hanno concordato di rilanciare formalmente il negoziato per l’accordo di partenariato economico globale (Cepa) e di considerare anche l’opzione di un accordo transitorio. Lo riferisce un comunicato congiunto emesso al termine del quinto Dialogo ministeriale sul commercio e gli investimenti, che si è svolto a Nuova Delhi. L’incontro è stato copresieduto da Piyush Goyal, ministro indiano del Commercio e dell’industria, degli affari dei consumatori e del cibo, della pubblica distribuzione e del tessile, e Mary Ng, ministra canadese del Commercio internazionale, della promozione delle esportazioni, delle piccole imprese e dello sviluppo economico. I due ministri hanno espresso soddisfazione per la forte ripresa del commercio bilaterale nel 2021 dopo la contrazione dovuta alla pandemia di coronavirus: l’interscambio di merci ha raggiunto 6,29 miliardi di dollari con un incremento del 12 per cento rispetto al 2020. (Inn)