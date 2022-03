Business news: Egitto, al via programma congiunto con Bers incentrato su crescita e clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha lanciato una strategia congiunta con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) per il periodo 2022-2027. La parte egiziana ha partecipato alla cerimonia di lancio della strategia con il ministro degli Esteri, Sameh Shoukry, il ministro dell'Elettricità, Mohamed Shaker, il ministro del Petrolio, Tarek el Molla, il ministro del Turismo e delle Antichità, Khaled el Anani,la ministra dell'Ambiente, Yasmine Fouad, il ministro dei Trasporti, Kamel el Wazir, la ministra dell'Industria e del Commercio, Nevin Jameh. Presente anche il vice presidente della Banca per le politiche e i partenariati della Bers, Mark Bowman. La nuova strategia si basa su tre priorità: raggiungere una crescita economica globale e sostenibile, accelerare la transizione verso un'economia verde, e rafforzare la competitività e i tassi di crescita del settore privato nello sviluppo, ha affermato la ministra della Cooperazione internazionale, Rania Al Mashat, durante la conferenza in cui è stata annunciata la strategia. (Cae)