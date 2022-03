Business news: Arabia Saudita, accordo con cinese Cetc per produrre droni in loco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società saudita Aces ha firmato un accordo strategico con il conglomerato statale cinese China Electronics Technology Group Corporation (Cetc) per la costruzione di droni militari in Arabia Saudita. Lo riferisce il quotidiano saudita "Saudi Gazette", secondo cui Aces ha annunciato la creazione di una nuova compagnia per velivoli senza pilota nel Regno, la Aerial Solutions. L'accordo permetterà alla società cinese di creare un centro di ricerca e sviluppo e un team di produzione per vari tipi di sistemi di carico utile per veicoli aerei senza pilota (Uav), comprese unità di comunicazione, unità di controllo di volo, sistemi di telecamere, sistemi radar e sistemi di rilevamento wireless. L'accordo, evidenzia il quotidiano, rientra nella strategia del regno di localizzare il settore della difesa, rendendolo un'importante fonte per l'economia. (Res)