Business news: ministro Agricoltura Algeria, scorte di cereali sufficienti fino alla fine dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria "ha una scorta sufficiente di cereali fino alla fine dell'anno in corso e non sarà interessata dai cambiamenti avvenuti a livello globale". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale dell’Algeria, Mohamed Abdelhafid Henni, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa algerina “Aps”. “L'Algeria ha adottato tutte le misure per garantire la copertura del mercato nazionale e soddisfare il fabbisogno di cereali dei cittadini", ha affermato Henni. Il ministro ha indicato che l'Algeria dispone di uno "stock di sicurezza" di cereali che le consente di soddisfare regolarmente tutti i bisogni dei cittadini. Henni ha aggiunto che il settore dei cereali rappresenta "una priorità per il governo” e che il suo ministero “sta compiendo grandi sforzi per aumentare le capacità di produzione cerealicola a livello nazionale", precisando che gli obiettivi del settore si basano essenzialmente sullo sviluppo dell'agricoltura nelle province meridionali. (Ala)