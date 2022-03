Business news: Libia, Noc accoglie con favore ripresa attività Bp nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La National oil corporation (Noc), la compagnia petrolifera nazionale della Libia, ha accolto con favore la ripresa delle attività della compagnia petrolifera britannica Bp, circostanza che contribuirà allo sviluppo delle riserve di petrolio e gas e all'aumento degli attuali tassi di produzione. Lo ha reso la stessa compagnia in una nota pubblicata dopo che il suo presidente, Mustafa Sanallah, ha discusso con l'amministratore delegato della compagnia britannica, Bernard Looney, della ripresa dell'attività di Bp in Libia nei suoi impianti onshore nell’area di Ghadames e offshore nel bacino della Sirte. L'incontro tenuto a margine della conferenza Sierra Week a Houston, negli Stati Uniti, ha riguardato anche la strategia della Noc per sviluppare l'esplorazione di gas onshore e offshore, con l'obiettivo di aumentare i tassi di produzione in risposta all'aumento della domanda sui mercati globali. La compagnia libica ha spiegato che Bp ha espresso il desiderio di organizzare un workshop tecnico per discutere i dettagli e gli aspetti tecnici di questa strategia e lo sviluppo di queste opportunità. (Lit)