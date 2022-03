Business news: Eni e Bp perfezionano accordo per creazione joint venture indipendente in Angola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bp ed Eni hanno confermato oggi di aver firmato un accordo per la costituzione di Azule energy [a Bp and Eni Company], una nuova joint venture paritetica che unirà le attività angolane delle due società. L'accordo - riferiscono in una nota - fa seguito al protocollo d'intesa tra le società firmato a maggio 2021. Azule energy sarà una nuova società energetica internazionale, gestita in modo indipendente, con oltre 200 mila barili equivalenti (boed) di produzione netta di petrolio e gas e due miliardi di barili equivalenti di risorse nette. Sarà la più grande società energetica in Angola per produzione, con partecipazioni in 16 licenze, oltre a partecipazioni in Angola Lng Jv. Azule Energy è inoltre impegnata a rilevare la partecipazione di Eni in Solenova, società attiva nel solare partecipata insieme a Sonangol. Azule energy ha già una robusta serie di nuovi progetti che verranno avviati nei prossimi anni, tra cui i nuovi progetti Agogo e PAJ, rispettivamente nei blocchi 15/06 e 31. Svilupperà inoltre il New gas consortium (Ngc), il primo progetto di gas non associato nel paese, che sosterrà il fabbisogno energetico dell'economia in crescita dell'Angola, il suo percorso di decarbonizzazione, e il suo ruolo di attore globale nel Gnl. Bp e Eni - prosegue la nota - condividono obiettivi comuni per Azule energy nel perseguire ambizioni ambientali e di sostenibilità. Bp e Eni ritengono che la combinazione del loro impegno con una prospettiva di lungo termine consentirà maggiore efficienza nelle operazioni e favorirà l’aumento degli investimenti, l’aumento dell’occupazione e la crescita dell'Angola. Azule Energy contribuirà a sviluppare il potenziale del settore upstream del paese, e al contempo posizionandosi per catturare le nuove opportunità della transizione energetica, grazie al ruolo crescente del gas e delle rinnovabili nel proprio portafoglio. (Com)