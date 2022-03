Business news: Eritrea, esponenti della diaspora chiedono a Elon Musk di fornire servizio internet Starlink

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il miliardario sudafricano naturalizzato statunitense Elon Musk è stato invitato su Twitter a fornire il suo servizio Internet all'Eritrea dopo essere recentemente venuto in aiuto dell'Ucraina. Il fondatore di SpaceX ha donato piatti satellite Starlink (prodotti dall'azienda aerospaziale SpaceX, fondata da Musk) all'Ucraina per paura che l'accesso a Internet venga interrotto a seguito dell'invasione russa. Usando l'hashtag #Starlink4Eritrea, coloro che fanno parte principalmente della diaspora eritrea hanno lamentato il fatto che l'Eritrea è stata isolata per due decenni a causa della sua mancanza di accesso a Internet, di qui la richiesta al miliardario. L'Eritrea è uno dei Paesi con i tassi di penetrazione di Internet più bassi dell'Africa (poco più dell'1 per cento secondo un rapporto dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni). (Res)