Business news: Zimbabwe, prezzi carburante in aumento per la seconda volta in una settimana

- Il governo dello Zimbabwe ha aumentato i prezzi del carburante per la seconda volta in una settimana, a seguito dell'aumento dei prezzi del petrolio sul mercato internazionale. Con effetto immediato, scrive la stampa locale, un litro di diesel passerà da 1,51 a 1,68 dollari, mentre la benzina costerà 1,67 dollari al litro. I prezzi della benzina sono aumentati del 10 per cento nell'ultima settimana e del 18 per cento da febbraio. L'aumento dovrebbe peggiorare l'inflazione, passata dal 60 per cento di gennaio al 66 per cento di febbraio, il che significa che il costo della vita è in aumento. (Res)