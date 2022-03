Business news: Egitto, incrementato il costo del pane fino al 50 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo del pane in Egitto è aumentato fino al 50 per cento a causa delle operazioni militari della Russia in Ucraina. Lo ha annunciato il capo della divisione prodotti da forno della Camera di commercio del Cairo, Attia Hammad, ai media locali, sottolineando che i prezzi del pane sovvenzionato dal governo non sono aumentati. Il prezzo di una tonnellata di farina era di 9.000 sterline egiziane (circa 573 dollari), mentre adesso è di 12.000 sterline (764 dollari), ha detto Hammad. (Cae)