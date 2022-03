Business news: Egitto, Banca centrale istituisce centro sicurezza informatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale d'Egitto ha istituito un centro di sicurezza informatica per proteggere gli istituti bancari dagli attacchi informatici. Lo ha rivelato la Banca centrale stessa con un comunicato ufficiale. Rasha Negm, la vice governatrice della Banca centrale d'Egitto per le Tecnologie dell'informazione, a tal proposito, ha dichiarato che "il volume degli investimenti in tecnologie finanziarie nel Paese delle piramidi è aumentato da un milione di dollari statunitensi nel 2017 a 159 milioni di dollari nel 2021", aggiungendo che "è aumentato anche il numero di aziende che operano nel campo della tecnologia finanziaria, da due aziende nel 2014 a 122 nel 2021", sintomo di una necessità riconosciuta nell'ambito della sicurezza informatica e bancaria. Inoltre, da quanto affermato nel comunicato, il volume delle transazioni tramite e-commerce è aumentato a 30 miliardi di sterline nel 2021 (quasi 2 miliardi di dollari Usa), mentre le entrate governative attraverso i canali bancari sono salite a 662 miliardi di sterline egiziane (circa 42 miliardi di dollari). (Cae)