Business news: Tunisia, Banca africana sviluppo concede prestito di 103,9 milioni di euro per infrastrutture

- La Banca africana di sviluppo (AfDb) ha concesso alla Tunisia un prestito di 103,950 milioni di euro nell'ambito di un accordo di finanziamento a beneficio della seconda fase del programma di sviluppo delle infrastrutture stradali. Lo hanno riferito i media locali specificando che l'accordo di prestito è stato firmato dal ministro dell'Economia e della pianificazione, Samir Said, e dal direttore generale dell'Ufficio regionale nordafricano della Banca africana di sviluppo a Tunisi, Mohamed Al Azizi, alla presenza della ministra dell’Edilizia, Sara Zafarani. Il finanziamento mira a sviluppare l'infrastruttura stradale in modo efficace e sostenibile al fine di intensificare l'attività economica tra le regioni interne e costiere. La seconda fase del progetto mira anche a riabilitare circa 230 chilometri di strade distribuite nei governatorati di Gafsa, Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid e Siliana, oltre a sviluppare la strada che collega Enfidha e Kairouan, con una lunghezza di circa 56 chilometri. Il ministro Said ha sottolineato che gli investimenti previsti nell'ambito di questo progetto contribuiranno a ridurre le disparità regionali e gran parte di essi sarà diretta verso i governatorati più periferici. (Tut)