Milano: De Corato, agggressione vigili dimostra necessità ritorno militari in strada

- “Questo grave episodio è la dimostrazione lampante della necessità dei militari sulle strade di Milano. La città è allo sbando e i vigili non bastano. Tornino subito i militari di 'Strade Sicure' a tutela di tutti i cittadini e persino dei vigili, aggrediti senza esitazione nell'esercizio delle loro funzioni”. Lo dichiara l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato commentando un post Facebook dell'assessore alla sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli su alcuni vigili aggrediti la scorsa in via Fabio Filzi mentre sanzionavano le auto in sosta. "Agli agenti aggrediti va la mia totale solidarietà per quanto accaduto. Mi chiedo però perché Granelli abbia espresso la sua vicinanza soltanto stasera, circa 18 ore dopo i fatti. L'episodio avvenuto in via Filzi è molto grave e il fatto che Milano sia allo sbando è sotto gli occhi di tutti. Invece di fare dubbie operazioni di comunicazioni si agisca. Si riportino subito i militari nelle strade della città”.(Com)