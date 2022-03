Business news: Tsmc, capitalizzazione di mercato cala sotto i 53 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capitalizzazione azionaria del produttore di chip a contratto Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (Tsmc) è calata al di sotto dei 53,19 miliardi di dollari, a causa delle ricadute sui mercati dei timori legati al conflitto tra Russia e Ucraina. Alle 11:50 (ora locale) il prezzo delle azioni di Tsmc si attestava a 21,07 dollari sulla Borsa di Taiwan (Twse), in calo del 3,19 per cento. Analogamente, l’indice ponderato (Taiex) della Borsa locale ha ceduto il 3,13 per cento a 17.181 punti. In seguito al calo del 3,43 per cento sperimentato dalle ricevute di deposito statunitensi (Adr) di Tsmc sul mercato Usa, le azioni hanno registrato una rapida svendita e la pressione al ribasso è aumentata senza segni di miglioramento immediato, hanno affermato gli analisti. (Cip)