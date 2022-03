Business news: Taiwan, allentate alcune restrizioni per arrivi internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Taiwan ha eliminato le restrizioni all'ingresso per i viaggiatori d'affari e ha ridotto a 10 giorni il periodo di quarantena obbligatoria per gli arrivi internazionali. Lo riferisce l'agenzia di stampa locale "Cna", aggiungendo che il ministro della Salute, Chen Shizhong, ha annunciato che il periodo di isolamento potrebbe essere ulteriormente ridotto a sette giorni a partire da aprile. In base alle regole di accesso entrate in vigore al momento, gli arrivi internazionali dovranno sottoporsi a due tamponi molecolari e cinque test rapidi, da effettuare durante la quarantena e la successiva settimana di autogestione. (Cip)