Business news: Cina, vendite di veicoli a nuova energia in aumento del 180,5 per cento a febbraio

- Le vendite di veicoli a nuova energia (Nev) in Cina si sono attestate a 272 mila unità a febbraio, in aumento del 180,5 per cento su base annua. Lo riferisce l'Associazione cinese delle autovetture, precisando che il tasso di penetrazione nel mercato è passato dal 9,6 di febbraio 2021 al 21,8 per cento del mese scorso. Le esportazioni dei due principali produttori a livello nazionale, Tesla China e Saic Motor, si sono attestate rispettivamente a 33.315 e 4.325 unità. Benché i sussidi per l'acquisto dei veicoli ecocompatibili siano ancora limitati e possano essere d'ostacolo al rapido sviluppo del mercato, la Cina continua a investire in modo massiccio nel settore e punta a fare in modo che i veicoli elettrici, quelli alimentati a combustibile a idrogeno e altre tipologie di Nev costituiscano un quarto di tutte le vendite di auto nel 2025. (Cip)