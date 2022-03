Business news: Cina, importazioni circuiti integrati crollano del 4,6 per cento a gennaio e febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha importato 91,9 miliardi di circuiti integrati nei primi due mesi del 2022, in calo del 4,6 per cento rispetto allo stesso periodo nel 2021. Lo ha riferito l'Amministrazione generale delle dogane, precisando che si tratta del primo decremento su base annua dall'inizio del 2020. Al netto di un decremento della quantità, il valore delle importazioni è balzato del 19,2 per cento a 68,8 miliardi di dollari, nel quadro di una prolungata carenza globale di chip che ha spinto al rialzo i prezzi dei semiconduttori. Negli ultimi due anni, la crescita delle importazioni di circuiti integrati su base mensile è stata di circa il 25 per cento, con un picco del 33,6 per cento registrato a marzo 2021 e un netto declino degli acquisti sul finire dell'anno. (Cip)