Business news: Nintendo e Japan Tobacco annunciano interruzione operazioni in Russia

- Lo sviluppatore di videogiochi Nintendo Co. e Japan Tobacco si sono uniti alla lista delle aziende giapponesi che hanno annunciato l'interruzione delle loro operazioni in Russia, nel contesto del duro regime sanzionatorio internazionale varato nei confronti di Mosca in risposta all'invasione dell'Ucraina. Nintendo, in particolare, ha annunciato il blocco delle spedizioni sul mercato russo di consolle per videogiochi Swift. Tra le altre aziende giapponesi che hanno annunciato il blocco delle operazioni in Russia figurano Hitachi, Mitsubishi Electric Corp. e la catena di abbigliamento Uniqlo, che dopo aver inizialmente escluso uno stop delle attività in Russia ha ceduto a una campagna di pressione, chiudendo temporaneamente i suoi 50 punti vendita nel Paese. (Git)