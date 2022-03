Spagna: Sanchez, serve risposta forte con Putin ma senza portare a escalation militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Spagna si impegna a dare una risposta forte alla Russia, sebbene con la cautela necessaria a non portare a un'escalation militare e dunque a una "situazione irreversibile". Lo ha affermato il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ripreso dall'agenzia di stampa "Europa Press". "È un dibattito complesso e difficile, vogliamo mostrare la forza con Putin, ma anche essere consapevoli che non possiamo contribuire a un'escalation militare che ci porti a una situazione irreversibile", ha detto Sanchez. Le autorità di Madrid sono "impegnate" tramite le sanzioni economiche, ma mantenendo un approccio "prudente dal punto di vista istituzionale per aprire spazi di dialogo". "Nessuno avrebbe pensato che alle porte dell'Europa si sarebbe potuta assistere a una guerra, con il potenziale rischio di oltre 5 milioni di sfollati", ha affermato. (segue) (Spm)