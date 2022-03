Lombardia: Cecchetti (Lega), bene prima giornata di raccolta firme contro carenza medici di base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tantissimi cittadini e tanta partecipazione oggi in questa nostra prima giornata di mobilitazione in tutto il territorio lombardo con i nostri banchetti e gazebo". Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. "Ringrazio tutti i nostri militanti e sostenitori per questa prima giornata di impegno e passione - prosegue - Domani replichiamo, di nuovo nelle piazze lombarde - con i nostri deputati, senatori, europarlamentari, consiglieri regionali, ognuno presente sul proprio territorio per dare informazioni e confrontarsi su problemi o necessità e andremo avanti con la nostra petizione popolare per raccogliere le firme dei cittadini e indirizzarle al ministro della Salute, Roberto Speranza, e sollecitarlo a intervenire e a risolvere il problema carenza dei medici di base sul territorio lombardo". (Com)