Business news: auto, vendite in aumento del 18,7 per cento a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di auto in Cina sono aumentate del 18,7 per cento su base annua salendo a 1,74 milioni di unità a febbraio. Lo riferisce l'Associazione cinese dei produttori di automobili (Caam), precisando che gli acquisti dei veicoli adibiti al trasporto passeggeri sono aumentati del 27,8 per cento arrivando a 1,49 milioni di unità. Nello stesso periodo, la produzione di autovetture è aumentata del 20,6 per cento annuo a 1,81 milioni di unità, con un incremento delle esportazioni di 60,8 punti percentuali. Nei primi due mesi dell'anno, l'industria automobilistica cinese ha registrato un'espansione del dieci per cento rispetto allo stesso periodo nel 2019. (Cip)