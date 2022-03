Carburanti: Lollobrigida (Fd'I), mozione per taglio Iva e accise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul prezzo dei carburanti "si deve evitare che le aziende facciano cartello. Il loro incremento non è giustificato. Fratelli d'Italia presenterà una mozione per chiedere immediati tagli delle accise e dell’Iva sui costi dei carburanti". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, intervenendo alla conferenza “Spazi, Idee, Confronti ed anche Politica” a Monfalcone. “Sulla questione energetica l’Italia e l’Europa sono in estremo ritardo. L'impatto dell'aumento di prezzo degli idrocarburi - ha aggiunto - va subito anestetizzato, così come, ad esempio, ha fatto la Norvegia: una delle Nazioni più ricche di petrolio, che però ha scelto di investire enormi risorse nelle fonti alternative. Bisogna correggere il tiro, ragionare su una strategia di indipendenza energetica. L’ultimo governo che provó a farlo fu quello guidato da Berlusconi". Ormai - ha concluso - "ci troviamo in una situazione in cui le persone lavoreranno per pagare il pieno della propria auto e le bollette che sono triplicate. Ci sono intere filiere che rischiano di fermarsi, come ad esempio pescatori e panificatori che vivono una enorme difficoltà". (Rin)