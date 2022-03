Milano: Granelli, solidarietà a due agenti della polizia locale aggrediti in via Filzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Massima solidarietà ai vigili che la scorsa notte alle 1:30 sono stati aggrediti in via Fabio Filzi. Stavano per effettuare sanzioni per sosta in doppia fila a numerose auto che creavano intralcio e insicurezza. Gli aggressori erano in un locale, hanno danneggiato l'auto dei vigili, e poi sono fuggiti con l'arrivo di altre pattuglie". Lo scrive l'assessore alla sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli sul suo profilo Faceboo. "Spero - prosegue che siano individuati e denunciati. Tanti cittadini ci scrivono e ci chiedono di avere più sicurezza stradale e sanzionare chi alla sera parcheggia in disordine e fuori dalle regole o negli spazi dei residenti. Tutti dobbiamo rispettare le regole, per la sicurezza stradale e per tutelare chi abita nei quartieri. E poi mai deve mancare rispetto per chi lavora". (Com)