Business news: Cina, vicepresidente Federazione industria sollecita più investimenti privati nel mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina dovrebbe dare il "via libera" agli investimenti privati ​​nel campo di infrastrutture, telecomunicazioni ed energia, con l'obiettivo di "stabilizzare lo sviluppo economico e liberare il potenziale di crescita" nazionale. È quanto dichiarato dal vicepresidente della Federazione dell'industria e del commercio di Pechino, Liu Zhendong, in occasione della quinta sessione del 13mo Comitato nazionale della Conferenza politica consultiva del popolo cinese (Cppcc). La stragrande maggioranza delle società a capitale privato è fermamente ottimista rispetto alle prospettive di crescita dell'economia nazionale, ha sottolineato Liu, secondo cui è necessario "incoraggiare l'afflusso di capitali privati" in ambito tecnologico e sanitario, tra le altre cose. ​Relativamente alle piccole e medie imprese, il governo dovrebbe limitare le ispezioni eccessive e le sanzioni arbitrarie, "che hanno influenzato la regolare produzione, il funzionamento e persino la sopravvivenza delle imprese", ha aggiunto Liu. (Cip)