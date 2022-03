Business news: "Wsj", disimpegno imprese occidentali dalla Russia non porterà vantaggi a Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uscita dal mercato russo di molte compagnie tecnologiche occidentali difficilmente può tradursi in un immediato vantaggio per le aziende cinesi, che dovrebbero affrontare ostacoli di natura logistica, finanziaria e legale. Lo scrive il "Wall Street Journal", ricordando che produttori di smartphone come Apple e Samsung hanno aderito alla politica sanzionatoria contro Mosca sospendendo le loro operazioni commerciali nel Paese. I giganti della tecnologia cinese, tuttavia, non hanno manifestato l'intenzione di abbandonare il mercato russo, che hanno controllato con una quota del 40 per cento negli ultimi decenni. Il "Wall Street Journal" intende confutare la tesi sostenuta il 2 marzo (e poi rimossa) dal quotidiano comunista "Global Times", che descriveva la partenza dei rivali statunitensi come una grande opportunità di business per le aziende cinesi di smartphone e automobili operative in Russia. "Le aziende della Repubblica popolare, come tutte le altre, non vogliono affrontare fatture non pagate, grandi sfide logistiche o essere esposte anche indirettamente a sanzioni o entità sanzionate", ha affermato il presidente della società di consulenza per gli investimenti Bda China, Duncan Clark. Teoria condivisa anche dagli analisti della cinese Gavekal Dragonomics, secondo cui gran parte delle imprese cinesi non è disposta a correre il rischio di essere sanzionata o essere tagliata fuori da mercati sviluppati per mantenere le proprie operazioni a Mosca. (Nys)