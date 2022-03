Business news: Taiwan, inflazione in rialzo per settimo mese consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione a Taiwan è aumentata per il settimo mese consecutivo a febbraio 2022, periodo in cui l'indice dei prezzi al consumo (Ipc) è salito del 2,36 per cento rispetto al 2021. Lo ha riferito la Direzione generale di bilancio, contabilità e statistica (Dbgas), che rintraccia nel rincaro del carburante (+16,88 per cento) e dei generi alimentari (+5,29 per cento) la principale causa della spinta inflazionistica. Il funzionario della Dbgas, Tsao Chih-hung, invita inoltre a non sottovalutare gli effetti della guerra in Ucraina sul mercato globale delle materie prime, che potrebbero provocare un ulteriore incremento dell'Ipc taiwanese sul breve periodo. (Cip)