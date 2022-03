Business news: India, ripresa voli internazionali dal 27 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I voli di linea internazionali da e per l’India, sospesi a causa della pandemia di coronavirus, potranno riprendere a partire dal 27 marzo. Lo annuncia il ministero dell’Aviazione civile in un comunicato. La nota spiega che il governo ha preso la decisione dopo aver consultato le parti interessate e considerato l’incremento della copertura vaccinale nel mondo. Le operazioni saranno soggette al rispetto dei protocolli sanitari. La sospensione dei voli internazionali, in vigore dal 23 marzo 2020, è stata prorogata più volte, l’ultima il 28 febbraio fino a nuovo ordine. Dal provvedimento sono esclusi i cargo e i voli specificamente approvati in base ad accordi con altri Paesi. Dal 14 febbraio sono in vigore nuove procedure operative per gli arrivi internazionali che consentono ai viaggiatori non sintomatici e negativi di evitare la quarantena di sette giorni, limitandosi all’autosorveglianza per 14 giorni. (Inn)