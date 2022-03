Energia: Bernini (FI), stop subito a speculazione su carburanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- “La forte denuncia del ministro Cingolani contro la speculazione in atto sul prezzo dei carburanti ha fatto chiarezza sugli aumenti in atto, ma ora il governo deve essere conseguente: serve un decreto che fermi immediatamente questa colossale operazione che rischia di mettere in ginocchio l’autotrasporto e, a caduta, interi comparti produttivi". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini, secondo cui "il costo incontrollato di energia e carburanti non è più sostenibile per famiglie e imprese, e non è più tempo di annunci: bisogna tassare gli extraprofitti delle grandi imprese energetiche e tagliare le accise sui carburanti, prima che la situazione precipiti”, conclude.(Com)