Congo-Brazzaville: Di Maio, Italia rafforzerà partnership energetica per diversificare l'approvvigionamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento essenziale nel panorama giornalistico italiano per conoscere – ma soprattutto per capire – politica estera e dinamiche internazionali" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- L'Italia e la Repubblica del Congo rafforzeranno la loro partnership energetica, in quello che rappresenta "un altro passo avanti" per "consolidare il piano italiano di sicurezza energetica". Lo ha scritto su Facebook il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio da Brazzaville, dove si trova in missione insieme all'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi per garantire all'Italia un'alternativa alle forniture europee di gas. "Vi posso confermare, alla luce dell’incontro di oggi con il presidente della Repubblica congolese Denis Sassou N’Guesso, che i nostri Paesi rafforzeranno la loro partnership energetica. Dopo Algeria e Qatar, questa è un’altra importante notizia. Un altro passo avanti che ci permette di consolidare il piano italiano di sicurezza energetica", ha scritto Di Maio. "Porteremo avanti nuovi progetti per diversificare l'approvvigionamento di energia", scrive ancora Di Maio, che ringrazia Descalzi per "l'intenso lavoro" e sottolinea che "tutto il governo italiano è impegnato a fronteggiare gli effetti della guerra" scatenata dal presidente russo Vladimir Putin in Ucraina, con l'obiettivo di rendere "il nostro Paese sempre più autonomo dal gas russo". Di Maio accoglie quindi i "piccoli segnali" dai negoziati in corso fra Russia e Ucraina, e rinnova l'impegno del governo a "portare avanti una soluzione diplomatica che ci possa condurre alla pace". Da domani il ministro sarà in Angola, dove proseguirà la sua missione ufficiale. "Non c’è un attimo da perdere, non ce lo possiamo permettere", conclude. (segue) (Res)