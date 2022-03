Congo-Brazzaville: Di Maio, Italia rafforzerà partnership energetica per diversificare l'approvvigionamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come quella a Brazzaville, la tappa angolana rientra in un tour che ha già portato Di Maio in Algeria e in Qatar. “Dobbiamo negoziare per compensare 29 miliardi di metri cubi di gas che viene dalla Russia”, ha detto il ministro in un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera” e pubblicata oggi, nella quale Di Maio osserva che “tra Congo e Angola abbiamo l’opportunità di recuperare le quote di gas naturale liquefatto che ci servono per diversificare le fonti di energia e far scendere i prezzi”. Di Maio si è detto “ottimista” sull’esito della doppia missione, nella quale è accompagnato dall’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e in cui si dice certo che “aggiungeremo altre quote a quelle molto importanti di Qatar, Algeria e Libia”. Per il ministro, che si dice “prudente” in queste considerazioni, è possibile che l’Italia riesca a superare i problemi legati alla rigassificazione italiana e ad arrivare al prossimo inverno “con un piano di sicurezza energetico che ci consenta di affrontare anche nuove sanzioni”. (Res)