Business news: Cina, produttività industria casearia in aumento del 9,4 per cento nel 2021

- I principali produttori lattiero-caseari della Cina hanno registrato un incremento della produttività del 9,4 per cento annuo nel 2021, pari a quasi 30,32 milioni di tonnellate. È quanto indicano i dati diramati dal ministero dell’Industria e della tecnologia dell’informazione, secondo cui la produzione lattiero-casearia si è attestata a 2,81 milioni di tonnellate solo a dicembre, in aumento dell'11,8 per cento annuo. I dati sono stati elaborati a partire da aziende con un fatturato annuo di circa 3,16 milioni di dollari. (Cip)