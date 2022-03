Business news: ambasciatore in Vietnam Alessandro guida missione nella provincia di Thua Thien Hue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una missione del sistema Italia in Vietnam, guidata dall'ambasciatore Antonio Alessandro, si è recata nella provincia di Thua Thien Hue per partecipare ad una cerimonia in ricordo di Carlo Urbani e rilanciare i rapporti con una delle regioni più dinamiche e ricche di storia del centro del Vietnam. Lo riferisce la missione diplomatica in un comunicato. L'Università di Medicina e Farmacia della provincia ospita il Centro di sorveglianza epidemiologica intitolato a Carlo Urbani, l'esperto italiano dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che per primo nel 2003 individuò il virus della Sars in Vietnam e si adoperò con successo per il suo contenimento, sacrificando la propria vita. Per onorare il suo straordinario operato, ancora più significativo alla luce della pandemia che ha sconvolto il mondo, il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella nel 2020 ha insignito Carlo Urbani della Gran croce dell'Ordine della Stella d'Italia alla memoria. La figura di Carlo Urbani è stata ricordata nel corso di una commossa cerimonia alla quale sono intervenuti le autorità diplomatiche e consolari italiane, il rappresentante dell'Oms, il direttore del ministero della Salute del Vietnam e accademici locali, tra cui il rettore Nguyen Vu Quoc Huy. (Com)