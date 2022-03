Business news: Cina, riserve in valuta estera in calo dello 0,24 per cento a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve in valuta estera (forex) della Cina si sono attestate a 3.213 miliardi di dollari alla fine di febbraio, in calo dello 0,24 per cento rispetto al mese precedente. Lo indicano i dati dell'Amministrazione statale dei cambi, ricordando che alla fine di gennaio le riserve cinesi in valuta estera avevano raggiunto quota 3.221 miliardi di dollari. La cifra, che rappresenta un decremento di 0,88 punti rispetto alla fine del 2021, è stata interpretata alla luce del rafforzamento del dollaro Usa e della contrazione dei prezzi degli asset finanziari globali. "Il mercato forex ha mantenuto un andamento stabile nel mese di gennaio, con l'offerta e la domanda interna di valuta estera rimaste sostanzialmente equilibrate", ha dichiarato a febbraio la vicedirettrice dell'Amministrazione, Wang Chunying. "Nonostante la pandemia di Covid-19, le crescenti incertezze esterne e la volatilità del mercato finanziario globale, la tenuta economica della Cina è rimasta forte. (Ha) grandi potenzialità e solide fondamenta a lungo termine" che contribuiranno alla stabilità delle inversioni valutarie nel Paese, ha sottolineato. (Cip)