Business news: stampa Usa, Cina valuta aumento esposizione nelle compagnie energetiche russe

- La Cina sta valutando un incremento degli acquisti o della propria esposizione in compagnie russe specializzate nei settori dell'energia e delle materie prime, come il colosso del gas Gazprom e il produttore di alluminio United Rusal International Pjsc. Lo riferisce l'emittente statunitense "Bloomberg", secondo cui diverse società cinesi a capitale statale (tra cui le compagnie China National Petroleum Corp e China Petrochemical Corp) sarebbero alla ricerca di potenziali opportunità di investimento in società o asset russi. Ogni accordo in tal senso, spiegano le fonti anonime citate da "Bloomberg", non va tuttavia interpretato come una tacita approvazione dell'offensiva russa in Ucraina, ma è piuttosto finalizzato a rafforzare la sicurezza energetica nazionale. I colloqui sono ancora in fase iniziale e non porteranno necessariamente alla stipula di accordi strutturati. Tutte le compagnie menzionate, inoltre, non hanno commentato l'indiscrezione. (Cip)