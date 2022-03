Business news: Hong Kong, Fmi stima crescita economica intorno al 3 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il sistema finanziario di Hong Kong ha continuato a espandersi "in modo robusto" durante la pandemia di Covid-19 e la crescita economica potrebbe attestarsi intorno al tre per cento nel 2022. È quanto si legge nel rapporto sulla Regione amministrativa speciale cinese pubblicato dal Fondo monetario internazionale (Fmi), secondo cui la ripresa economica è stata favorita dall'ampio stimolo fiscale e da altre politiche "tempestive", che hanno mitigato l'impatto della pandemia e di altri fattori di crisi. La ripresa proseguirà nell'anno in corso con un continuo passaggio dalla domanda pubblica a quella privata, "agevolato dal miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro e da una graduale riapertura delle frontiere", spiega l'Fmi.