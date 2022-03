Mali: scontri fra jihadisti e ribelli tuareg al confine con il Niger, oltre 100 civili uccisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scontri ripetuti si stanno registrando nella regione di Menaka, nel Mali orientale, fra miliziani dello Stato islamico nel Grande Sahara (Eigs) e i combattenti del Movimento per la salvezza dell’Azawad (Msa), che riunisce gli ex gruppi ribelli tuareg firmatari dell’accordo di pace con il governo di Bamako. Ne danno notizia su Twitter fonti locali, secondo cui negli ultimi giorni lo Stato islamico ha lanciato un’offensiva che ha colpito diverse località al confine tra Mali e Niger - fra queste Tamalat e Inchinanane - con un pesante tributo di vittime pagato in particolare dalla comunità berbera di Daoussahak, tribù dominante nella regione di Menaka e i cui membri compongono la fazione del movimento Msa rimasta fedele al suo fondatore Moussa Ag Acharatoumane. Secondo fonti locali, oltre 100 civili sarebbero stati uccisi in ripetuti attacchi condotti dai jihadisti in zona, mentre i combattenti dell’Azawad tentano di organizzare una risposta armata e anche oggi hanno ingaggiato scontri con i miliziani. (segue) (Res)