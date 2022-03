Mali: scontri fra jihadisti e ribelli tuareg al confine con il Niger, oltre 100 civili uccisi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La recrudescenza di attacchi jihadisti in questa parte del Mali coincide con l'avviato ritiro delle truppe francesi ed europee dal Paese saheliano, in seguito ai dissapori consumatisi fra Parigi e la giunta militare al potere a Bamako dopo il doppio colpo di Stato del 2020 e 2021. Entro la prossima estate, la Francia prevede infatti di dimezzare dagli attuali oltre 5mila effettivi a circa 2.500 uomini la sua presenza militare in Mali, organizzata nella missione Barkhane e nella Task force europea Takuba: il progressivo ritiro ha interessato da subito proprio le basi militari di Gossi, Menaka e Gao, che sono state chiuse, e che sono vicine ad aree oggi sono interessate da nuovi violenti attacchi. La chiusura delle basi di Menaka e Gao, dove sono attualmente presenti i militari italiani di stanza in Mali, comporterà prossimamente il trasferimento degli uomini verso altre destinazioni regionali, in particolare il Niger, che ha ufficialmente dato disponibilità ad accogliere le truppe. (Res)