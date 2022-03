Spagna: Sanchez, serve risposta forte con Putin ma senza portare a escalation militare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento alla crisi energetica, Sánchez ha evidenziato la necessità di promuovere misure a livello europeo per far fronte allo "shock energetico" che stanno subendo famiglie, industrie o piccole imprese. Il premier spagnolo ha indicato che il mercato dell'energia deve essere riformato e "disaccoppiare" l'evoluzione del prezzo del gas dall'evoluzione del prezzo dell'energia elettrica e, quindi, "evitare con tutti i mezzi che cittadini, imprese e industrie siano ostaggio di un ricatto energetico che Putin sta utilizzando anche prima di questa invasione per indebolire la posizione dell'Europa e provocare divisioni”. (Spm)