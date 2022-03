Business news: India, prezzi degli oli alimentari in aumento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra il 24 febbraio e il 5 marzo i prezzi degli oli alimentari sono aumentati in India. È quanto emerge dal monitoraggio del ministero degli Affari dei consumatori, del cibo e della distribuzione pubblica. A Chennai l’olio di semi di girasole è aumentato di 32 rupie al litro e quello di palma di 22 rupie. A Nuova Delhi e a Calcutta l’olio di semi di soia è aumentato rispettivamente di 14 rupie e di 12 rupie al litro. Sull’olio di semi di girasole incide la preoccupazione per le forniture dell’Ucraina mentre sull’olio di palma incidono i ritardi nelle esportazioni dell’Indonesia dovuti a problemi burocratici. Il direttore esecutivo della Solvent Extractors Association (Sea), B.V. Mehta, ha spiegato al quotidiano “The Times of India” che la quota di olio di semi di girasole rappresenta il dieci per cento nel consumo indiano, ma che i prezzi degli oli alimentari non sono controllabili a livello nazionale perché dipendono dai prezzi internazionali. (Inn)