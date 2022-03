Vaticano: Papa, quando ci sentiamo sminuiti o incompresi non perdiamoci in rimpianti e nostalgie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando proviamo amarezze e delusioni, quando ci sentiamo sminuiti o incompresi, non perdiamoci in rimpianti e nostalgie. Sono tentazioni che paralizzano il cammino, sentieri che non portano da nessuna parte. Lo ha detto papa Francesco durante l'omelia della la messa nella Chiesa del Gesù a Roma, nel IV centenario della Canonizzazione dei Santi Isidoro l'Agricoltore, Ignazio di Loyola, Francesco Saverio, Teresa di Gesù e Filippo Neri. Il Pontefice ha poi sottolineato: "Respingiamo la tentazione di inseguire successi personali e di fare cordate. Non lasciamoci risucchiare dal clericalismo che irrigidisce e dalle ideologie che dividono" quindi l'invito "la tentazione mondana è ricercare la gloria senza passare dalla croce. Noi vorremmo vie note, diritte e spianate, ma per trovare la luce di Gesù occorre continuamente uscire da sé stessi e salire dietro di Lui". Papa Francesco rivolgendosi ai religiosi ha poi osservato: "Forse la forza dell'abitudine e una certa ritualità ci hanno portati a credere che la preghiera non trasformi l'uomo e la storia. Invece pregare è trasformare la realtà. È una missione attiva, un'intercessione continua. Non è distanza dal mondo, ma cambiamento del mondo". (Civ)