Business news: Giappone, Uniqlo non interromperà le proprie attività in Russia

- Uniqlo, azienda giapponese che produce e vende capi d'abbigliamento, ha deciso di proseguire le proprie operazioni in Russia, in controtendenza rispetto a numerose altre aziende internazionali che hanno interrotto le operazioni nel Paese in risposta al conflitto militare in Ucraina. Tadashi Yanai, amministratore delegato di Fast Retailing - la multinazionale che controlla Uniqlo - ha difeso la decisione dell'azienda, spiegando che pur essendo contraria alla guerra, Uniqlo ritiene i capi di vestiario una merce essenziale per i comuni cittadini della Russia, dove l'azienda giapponese opera 50 punti vendita. "L'abbigliamento è un bene primario", ha dichiarato Yani al quotidiano "Nikkei". "I cittadini Russi hanno i nostri stessi diritti". Yanai ha sottolineato che Fast Retailing ha stanziato 10 milioni di dollari all'agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite per il sostegno ai profughi ucraini in fuga dal conflitto. (Git)