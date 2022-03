Ucraina: ministro Esteri Kuleba, Kiev pronta a negoziati ma non si arrenderà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina è pronta a negoziare per porre fine alla guerra iniziata dalla Russia oltre due settimane fa, ma non intende arrendersi né accettare alcun ultimatum. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. Parlando ad un evento pubblico, Kuleba ha affermato che vite civili sarebbero state salvate se l'Ucraina avesse avuto più aerei militari per distruggere le grandi colonne militari russe nel Paese. (Kiu)