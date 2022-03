Mali: scontri fra jihadisti e ribelli tuareg al confine con il Niger, oltre 100 civili uccisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la fonte, gli attacchi di oggi si stanno verificando nella stessa area interessata da analoghe incursioni registrate a partire dall’8 marzo e fino a ieri, nonostante le Forze di difesa e sicurezza del Mali e le truppe della Missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione del paese (Minuzia) abbiano nelle ultime ore rafforzato la loro presenza con pattuglie e postazioni. In un messaggio postato sull’account ufficiale Twitter, la stessa missione Minusma ha deplorato la perdita di “numerose vittime” nel quadro degli scontri fra gruppi armati avvenuti negli ultimi giorni a Tamalat. In seguito agli attacchi, centinaia di persone sono state costrette alla fuga, mentre si organizza la risposta umanitaria. (segue) (Res)