Cinema: Final draft "firma" prima edizione del Latina independent film festival (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vincitori di ogni categoria (lungometraggi, documentrai, cortometraggi e documentari brevi) riceveranno così in dono dall'azienda americana una licenza per l'utilizzo gratuito di Final draft 12, mentre ad ogni partecipante Final draft garantirà codici sconto ed omaggi a sorpresa. "Per oltre 25 anni Final draft è stato lo standard del settore e leader di mercato nel software di sceneggiatura. Utilizzato dal 95 per cento delle produzioni cinematografiche e televisive - prosegue la nota - Final draft è la prima scelta sia per sceneggiatori professionisti che aspiranti, produttori, registi e dirigenti del settore". (segue) (Com)