Cinema: Final draft "firma" prima edizione del Latina independent film festival (3)

"Final draft è stata co-fondata nel 1990 da Marc Madnick e Ben Cahan, i quali hanno riconosciuto che a Hollywood mancava un word processor in grado di formattare automaticamente una sceneggiatura secondo i severi standard dell'industria dell'intrattenimento. Ciò ha portato alla creazione di Final draft, un'applicazione software per la sceneggiatura completamente dedicata che formatta automaticamente la tua sceneggiatura secondo gli standard del settore di Hollywood. Final draft è diventato rapidamente uno strumento essenziale per l'industria dell'intrattenimento e nel 2013 il programma ha ricevuto il prestigioso Primetime Emmy Engineering Award. Nel 2016, Final draft è stata acquisita da Cast & Crew, con sede a Burbank (in California), e con uffici negli Stati Uniti e in Canada", aggiunge ancora la nota.